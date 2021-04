Lance Edward Armstrong, campeón mundial del ciclismo, fue acusado de hacer trampa y usar un motor en sus bicicletas para ganar en las competencias que participó. El cronista francés, Antoine Vayer, recolectó una serie de imágenes de video del ciclista durante los distintos Tours y detectó una maniobra que realizaba Armstrong antes de aumentar su velocidad considerablemente.

El exjefe de la Agencia Antidopaje Francesa, Jean-Pierre Verdy, declaró que, Lance Armstrong es la mayor estafa de todos los tiempos con la complicidad de todos los niveles. Lo acusó de haber recibido un trato especial. “Muchos me dijeron que no debía abordar a las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo (...) también creo que tenía un motor en la bicicleta”, indicó.

El exdirectivo aseguró que el estadounidense utilizó una ayuda ilegal para mejorar su rendimiento a nivel mecánico. El ciclista profesional ganó los siete tours de Francia de forma consecutiva (1999-2005), pero en el 2013 le retiraron los títulos y lo suspendieron de por vida, luego admitir que se había dopado.

Historia

Antes de transformarse en una leyenda viva del deporte mundial, a fines de la década del 90, Lance se ganó el corazón del mundo entero al superar un cáncer de testículo en fase tres, que había hecho metástasis en el cerebro y los pulmones. Después llegaron esos siete títulos consecutivos en el Tour de Francia, algo que nadie más consiguió, pero poco después comenzó su declive.

“Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña donde dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa, llamé a todos los especialistas que conozco y no entendían cómo era posible su rendimiento, incluso con EPO (hormona natural proteica que aumenta la cantidad de oxígeno que llega hasta los músculos de los ciclistas). Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo”, indicó Jean-Pierre Verdy

El periodista Antoine Vayer Ante escribió el libro “Dopaje: mi guerra contra los tramposos”, y allí detalló que, cuando tocaba la parte trasera de su asiento, el ciclista aumentaba su cadencia y la velocidad de forma inmediata. El compacto de imágenes de distintas secuencias dentro del Tour dejó en evidencia al estadounidense y abrió un polémico debate. “¿Lance Armstrong es la mayor estafa del deporte?”.

Antecedentes

El 12 de junio de 2012, la USADA acusó formalmente a Armstrong de usar EPO, transfusiones de sangre, testosterona y corticoides entre 1998 y 2011. El 22 de octubre de aquel año, la UCI hizo efectiva la sanción .En enero de 2013 el ciclista estadounidense admitió por primera vez haber tomado sustancias prohibidas en una entrevista con Oprah Winfrey.

En el 2016, la cadena estadounidense CBS había levantado la sospecha en torno al equipo británico Sky, uno de los más poderosos del tour profesional, al afirmar que las bicicletas de sus corredores pesaban unos 800 gramos más que las del resto del pelotón.

