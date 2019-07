Mario Irivarren sobre escolares: "¿Por ser adolescentes tienen derecho a insultarme?"│VIDEO

Mario Irivarren admitió que la situación con los escolares de un colegio del Rímac se le "escapó de las manos", pero señaló que el comportamiento de los jóvenes no se puede justificar.

Según dijo el chico reality a 'Magaly TV La Firme', su actitud no fue la mejor: "Tengo mucha correa. Ahora, sin me preguntas si es correcto: no, no es correcto".

En ese sentido, Mario Irivarren aclaró que tuvo un mal día y por eso reaccionó de esta manera: "Como ser humano que soy tengo días buenos, días malos. Ese día tenía un día malo por temas laborales".

Asimismo, el integrante de Esto es Guerra negó haber empujado a los chicos: "Tampoco lo empujé, lo arrimé para pasar".

"Sí le dije (cab***). No lo voy a justificar. No es correcto, pero ¿por ser adolescentes tienen derecho a insultarme, a ofender, a fastidiarme? Tampoco, una cosa no va con la otra", aseguró Mario Irivarren.

El chico reality admitió que debe soportar estas burlas: "Yo me la tengo que comer lamentablemente. Y digo lamentable porque no es correcto".