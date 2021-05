El conocido cantante de funk brasileño MC Kevin falleció en la noche del pasado domingo 16 de mayo, tras caer del quinto piso de un hotel en Río de Janeiro (Brasil).

La noticia conmocionó al país, pues se conoce que el intérprete llegó en estado grave al hospital, pero pese a la rápida atención médica, no pudieron salvarle la vida por un fuerte golpe en la cabeza.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención de la muerte del cantante fue cómo cayó desde el quinto piso. Una versión señala que se lanzó desde esa altura hacia la piscina como parte de un juego.

Y otra versión, apunta a que el cantante de funk intentaba escapar de su esposa para que no descubriera que le era infiel.

Aún así, las muestras de cariño hacia el cantante no han cesado y este 18 de mayo tendrá un velorio abierto al público en el parque “Novo Mundo”.

Cabe señalar que entre quienes lamentaron la muerte se encuentra el futbolista Neymar, quien era el mejor amigo del cantante. Es más, el futbolista le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram.

“Sin creer, 23 años. Te juro que no sé qué decir. Solo para agradecerles el cariño que me tenías, tatuaje, fotos, cuadros, tacos, remeras y etc. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy”, se lee.

