La canción oficial de Mundial Qatar 2022 es “Hayya Hayya (Better Together)”, un single que es interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

“Hayya Hayya (Better Together)” fue el primer tema en ser presentado. Sin embargo, no es el único single que se ha creado para que más hinchas se sumen a la fiebre del fútbol.

Paulo Londra, Ozuna, Gims, Sebastián Yatra y Camilo han prestado sus voces para otras canciones que sonarán en el Mundial 2022.

“Ulayeh”, la canción de Sebastián Yatra para el Mundial de Qatar 2022

“Arhbo” de Ozuna junto a Gims para el Mundial de Qatar 2022

“¡Vamos a Qatar!” de Los Bukis

“Aeropuerto”, la canción de Camilo

“The World is Yours to Take”, canción de Paulo Londra junto a Lil Baby

Por qué Shakira canceló su presentación en la inauguración de Qatar 2022

El domingo 20 de noviembre comienza Qatar 2022 con la ceremonia inaugural del mayor evento deportivo. El espectáculo suele estar protagonizado por los mejores artistas del mundo y cuyas canciones se convierten en hits. Sin embargo, para esta edición, algunas de las estrellas le han dicho que no. La tercera de ellas es Shakira, después de Dua Lipa y Rod Stewart.

La primera en decirle no a la organización fue la cantante británica. Tras varias especulaciones sobre su participación, Dua Lipa lanzó un comunicado a través de su Instagram en el que se niega visitar el país hasta que no cumplan con su promesa de respetar los Derechos Humanos.

En tanto, el músico británico Rod Stewart reveló que rechazó una millonaria suma de dinero por tocar en el Mundial de Qatar 2022. “Lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes deberían estar fuera por suministrar armas a Rusia”, dijo. Pero, entonces, ¿por qué Shakira también se negó a estar presente en el show inaugural? Aquí te lo contamos.