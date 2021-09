La actriz mexicana Ninel Conde continúa envuelta en el ojo de la tormenta luego que su pareja Larry Ramos se diera a la fuga tras violar el arresto domiciliario que cumplía en Miami, Estados Unidos.

Tras este nuevo escándalo, la cantante decidió romper su silencio y a través de sus abogados, afirmó que está dispuesta a colaborar con la justicia en caso requieran su testimonio.

“En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”, señala parte del comunicado emitido por su equipo de abogados.

Sus representantes legales han vuelto a asegurar que Ninel Conde desconoce el paradero del empresario, y han dejado en claro que ella no enfrenta una investigación por parte de las autoridades.

Como se sabe, el empresario colombiano Larry Ramos fue capturado por el FBI en Miami, Florida, el pasado 16 de abril acusado por los delitos de fraude. Fue dejado en libertad bajo fianza y puesto en arresto domiciliario, por lo que tenía prohibido abandonar la ciudad mientras dure el proceso.

Hace unos días se conoció que el empresario huyó del departamento tras retirarse el grillete electrónico. Previo a huir del inmueble, se habría encontrado en compañía de la actriz.

