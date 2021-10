Ricky Martin se convirtió en blanco de duras críticas por su más reciente aparición pública, donde algunos usuarios señalaron que el cantante se había realizado retoques estéticos en el rostro.

Tras estos comentarios negativos, el intérprete recurrió a sus redes sociales para negar que se haya sometido a un retoque facial.

“Estoy aquí porque creo que alguno de ustedes está muy preocupado porque supuestamente me hice algo en la cara . ¡Yo no me he hecho nada en la cara! Te lo juro”, explicó el músico en Twitter.

Han pasado los días y Ricky Martin volvió a dirigirse a sus fans para revelar que sí se sometió a un cambio de look, pero todo se trata de un nuevo corte de cabello.

“¿Recortito por qué no?”, escribió el puertorriqueño como descripción de su clip compartido en su perfil de Instagram.

A lo largo de su carrera, Ricky Martin ha recibido dos Grammy, cinco Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTV’s, ocho World Music Awards, dos American Music Awards, entre otros reconocimientos por su talento en la industria musical y no por su apariencia.

