Selena Gomez es una de las celebridades estadounidenses con mayor número de seguidores en el mundo y ello se ve reflejado en su cuenta de Instagram, donde suma más de 230 mil millones de followers. Todo lo que comparte la cantante resulta muy comentado y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de un video que compartió la estrella de 28 años, donde puso en evidencia su admiración por Britney Spears desde que era una niña.

“La admiración era real”, escribió Gomez como descripción de su clip de Instagram.

En el mencionado video se pudo observar a una Selena Gomez de niña e interpretando la canción “Don’t Go Knockin’ On My Door” de Britney Spears, publicado en el 2000.

El video resultó muy comentado por los seguidores de la celebridad, quienes resaltaron el talento de Selena desde que era una pequeña.

La música de Britney Spears era muy exitosa a inicios del 2000 y por ello fue calificada por la prensa extranjera como la ‘Princesa del pop’.

