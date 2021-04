La campaña de vacunación masiva contra el COVID -19 en Brasil está en riesgo debido a que más de 1,5 millones de personas no acudieron a completar sus dosis. Esta situación generó preocupación entre las autoridades, ya que el ausentismo en la segunda aplicación puede perjudicar a la anhelada inmunidad colectiva que tanto busca el país.

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, se mostró preocupado por esta situación y precisó que Sao Paulo es el estado que más se registra este fenómeno, con más de 343 mil atrasos. Le sigue Bahía, con 148 mil, y luego Río de Janeiro, con 143 mil.

Para cumplir con la meta, el Ministro de Salud contará con el apoyo del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass). A fin de evitar que más personas se queden sin su segunda dosis, la coordinadora del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Francieli Fantinato, invocó a todos los que tomaron la primera, esperaran el tiempo mínimo necesario para regresar al centro de vacunación más cercano y completar la vacunación con la segunda dosis.

Espera

El tiempo de espera para la segunda dosis varía según la vacuna aplicada. En el caso de CoronaVac, (de Sinovac y el Instituto Butantan), el tiempo entre la primera y la segunda dosis es de 14 a 28 días. Para la vacuna AZD1222 (de AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Oswaldo Cruz) el período de espera es de tres meses. Por ahora, la única excepción es la vacuna de Johnson & Johnson, que ofrece una buena respuesta con la aplicación de una sola dosis.

La mayoría de las vacunas contra el COVID-19 probadas y aprobadas requiere dos dosis para que proporcione un nivel de protección aceptable. Estos cronogramas de vacunas se definieron en ensayos clínicos que involucraron a miles de voluntarios. Por lo tanto, si alguien toma solo la primera dosis de CoronaVac o AZD1222 y olvida la segunda, no estará adecuadamente protegido.

“Los datos que tenemos muestran que la persona está protegida con dos dosis. Si toma solo una, no ha completado el plan y no está debidamente vacunada”, explicó la vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones, Isabella Ballalai.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, exhortan a colocarse ambas dosis, si bien reconocen que la primera da un poco de protección, es insuficiente y está fuera de los parámetros establecidos por expertos e instituciones. La inmunidad no se desarrolla solo con una dosis.

Advertencias

Las autoridades de Salud todavía no saben qué harán con aquellos que no han completado el plan de vacunación. “Si se ha superado el plazo máximo para recibir la segunda dosis, puede ser necesario reiniciar la pauta de vacunación, ya que todos los datos de eficacia que tenemos están basados en un protocolo. Si no nos ceñinos a esto, no podemos garantizar la inmunización“, declaró la profesora de la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, Cristina Bonorino.

En un escenario de escasez de vacunas en el mundo, la deserción puede comprometer aún más la existencia y dejar a muchas personas sin inmunizarse.

Bonorino, quien también es miembro de la Sociedad Brasileña de Inmunología, cree que el gobierno debería invertir en campañas de comunicación para concienciar a la gente sobre la necesidad de completar su vacunación.

El Ministerio de Salud de Brasil indicó que hasta la fecha ya han vacunado un total de 27 millones de personas contra COVID-19, que representa el12% de la población.

