​Venezuela: este es el video que periodista Jorge Ramos le mostró a Nicolás Maduro y desató su furia

El periodista de Univisión Jorge Ramos ha denunciado que fue retenido por más de dos horas luego de que le mostrara un video a Nicolás Maduro en el que unos venezolanos comían de un camión de basura.

Tras esto, Jorge Ramos también denunció que le arrebataron todo el material que había obtenido; pero, pese a esto, las imágenes que molestaron a Nicolás Maduro las tenía en otro lugar: "Afortunadamente esas imágenes ya se encuentran en Miami, yo personalmente las filmé en mi teléfono celular... gente comiendo de un camión de basura, es lo que yo personalmente filmé el domingo pasado muy cerca del Palacio de Miraflores", sostuvo en entrevista con Univisión Noticias.

Junto a esto, Ramos dio más detalles de lo que habría ocurrido en el momento de la entrevista: "Mientras le mostraba esas imágenes a Nicolás Maduro, él dijo que la entrevista se había terminado, trató de cerrar el iPad en el que le había mostrado estas imágenes y dejó la entrevista, se fue".

Pero, no todo quedó ahí. El periodista de Univisión le habría comentado a Maduro que estaba actuando como un 'dictador': "Yo lo que le dije que el irse y no contestar las preguntas eso no lo hacían los presidentes, eso lo hacían los dictadores... y se fue, se fue, no quiso ver las imágenes que le estaba mostrando", expresó.

