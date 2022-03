Will Smith protagonizó uno de los momentos más memorables de la 94ª edición de los Premios Oscar. Luego de abofetear al comediante Chris Rock, el actor estadounidense pidió perdón a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y a los asistentes al explicar los motivos de su violenta reacción.

Luego de ser anunciado como el ganador en la categoría a Mejor Actor, el recordado protagonista de “El Príncipe del Rap” subió al podio y dio un emotivo discurso entre lágrimas.

“El amor te causa hacer cosas locas; soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma”, explicó el actor ante los asistentes.

Will Smith a Chris Rock en el momento más incómodo de los Oscar 2022: “Deja de hablar de mi mujer”. Un puñetazo y un grito. De lo que se hablará de los #Oscar https://t.co/45B8LfCUFo pic.twitter.com/m4DXVXJfQ3 — EL PAÍS (@el_pais) March 28, 2022

El actor evitó mencionar en todo momento a Chris Rock, sin embargo, dejó claro que no tenía por qué soportar la falta de respeto hacia su esposa, Jada Pinkett-Smith.

“Yo sé que al hacer lo que hacemos, debes de poder aceptar el abuso, que la gente hable locuras sobre ti en este negocio, debes tener personas que te falten al respeto, debe sonreír y hacer como si todo estuviera bien, pero Denzel me dijo: ‘en tu momento más alto es cuando debes tener cuidado porque es cuándo viene el diablo’”, acotó.

Mientras daba su discurso, el actor se quebró al ofrecer disculpas públicas por su airada reacción durante la ceremonia.

“Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas. (…) Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”, finalizó.

¿Por qué golpeó a Chris Rock?

Will Smith perdió los papeles en plena ceremonia luego que el comediante se burlara de la cabellera de Jada Pinkett-Smith señalando que tenía el look de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

El comentario de Chris Rock no fue del agrado de Will Smith, quien subió al escenario para abofetearlo exigiéndole que no hable de su pareja. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, expresó el actor segundos después al regresar a su asiento.

