Youtube: Filtran imágenes de Juan Gabriel horas antes de su muerte│VIDEO

No cesan los rumores sobre si el cantante Juan Gabriel sigue vivo o no. Mientras aún no se despejan las dudas sobre esta leyenda urbana, más video registrados por aficionados salen a la luz 3 años después de su muerte.

El programa 'Suéltalo Aquí' informó que el video fue registrado por un fanático en un hotel de Los Ángeles, California, minutos después de un concierto realizado en dicha ciudad.

La persona que le graba le dice "maestro, maestro", pero el "Divo de Juárez" solo atina a decir "gracias", sin voltear a saludarlo. El mexicano aparece acompañado de un joven identificado como Issac, a quien se le vinculó sentimentalmente con el mexicano.

Juan Gabriel aparece caminando sin dificultad, pese a que se había informado que el día de su muerte no podía caminar y tenía que se trasladado en silla de ruedas.

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto del 2016 en Santa Mónica, California, donde realizaba su gira musical 'México es todo'.