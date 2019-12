Si aún no has decidido cuál será la guarnición que acompañe tu pavo esta Navidad, no lo pienses más y anímate por estas deliciosas papas al horno con crema y tocino. La receta la comparte el portal ‘Kiwilimón’.

Ingredientes. Dos papas, una cucharada de mantequilla, media taza de tocino picado, una taza de leche entera, un cuarto de taza de mantequilla, un cuarto de taza de crema, un tercio de taza de queso rallado, perejil, sal y pimienta al gusto.

Preparación. Precalienta el horno a 180 °C. Pica las papas con un palillo de madera, cocina en agua hirviendo con mantequilla y sal por 30 minutos. Enfría. Haz cortes en las papas sin atravesarlas por completo y barniza con mantequilla.

Agrega sal, pimienta y rellena con el tocino.Envuelve con papel aluminio, hornea 10 minutos. Para la salsa, calienta la leche con la mantequilla. Agrega la crema y el queso, y cocina 5 minutos o hasta que el queso se derrita. Sazona. Sirve las papas con la salsa y decora con perejil.