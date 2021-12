La Universidad de Nevada, en su sede de Las Vegas (UNLV), tendrá a su graduado más joven en la historia de la facultad. Jack Rico, de 15 años y de origen latino, se graduará la próxima semana con su quinto título: Licenciado en Historia.

Rico ya tiene cuatro títulos asociados de Fullerton College en California, donde comenzó a la edad de 11 años. También fue el graduado más joven en la historia de esa escuela.

Estuvo en la escuela pública desde el kinder hasta el tercer grado, pero cuando reprobó ese año, les dijo a sus padres que tenía que haber otra manera de seguir estudiando. Fue en ese momento que decidieron que Rico sería educado en casa y, después de tres años, su madre, Ru Andrade, se dio cuenta de lo inteligente que es su hijo.

“A los 11 era más inteligente que yo y sabía que le había dado todo lo que tenía y que probablemente necesitaba mejores maestros”, declaró su madre a medios locales.

Se enamoró de los estudios

Así encontraron un programa en Fullerton College en California, donde Rico tomó un examen de ingreso, lo aprobó con gran éxito y se inscribió al día siguiente.

Dos años después, se graduó durante la pandemia con cuatro títulos asociados en Historia, Ciencias Sociales, Artes y en Expresión Humana y Comportamiento Social.

“Fue un poco increíble en ese momento cuando mi mamá me dijo, yo estaba como si estuvieras bromeando, ‘esto es una broma divertida’, pero no, esto estaba sucediendo realmente y cuando llegamos aquí, me enamoré del campus”, declaró Rico.

Este 14 de diciembre, el joven de 15 años se graduará con su quinto título universitario, pero dice que su viaje de aprendizaje está lejos de terminar, dice que le gustaría obtener su maestría más adelante.

“Realmente no sé si quiero obtener mi maestría, pero no sé en qué quiero ingresar, no planeo obtenerlo en Historia, así que quiero auditar algunos cursos, descubrir algunos de mis otros intereses y ver qué quiero hacer con mis maestros “, aseguró Rico.

Jack Rico será el estudiante más joven en caminar por el escenario de la UNLV en los 64 años de historia de la escuela. Su buen promedio le valió una beca completa para para haber estudiado la Licenciatura en Historia.