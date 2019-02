Abuela en silla de rueda tenía a una madre y su hija discapacitadas como esclavas

Jean Kelly de 54 años, conocida como la "abuela sádica en silla de ruedas", tenía a amas de casa a una madre e hija Kate Dagleu de 46 años y Karen Jenkins, de 27, ambas con discapacidades y el trato que les daba conmocionó a Inglaterra.

La "abuela sádica en silla de ruedas", tenía como esclavas a Kate Dagley y Karen Jenkins quienes realizaban tareas domésticas o si no las golpeaba con un bate de béisbol al que llamaba Bob.

Eso no era lo peor, la alimentación que les daba era bastante precaria y les daba carne cruda, además, de la sobra.

(FOTO) Jean Kelly y su esposo Michael

Finalmente, la policía ingresó a la casa ubicado en la localidad de Coventry para salvar a las mujeres con dificultades de aprendizaje, según revela Daily Mail.

Aunque las tenía separadas a la madre e hija discapacitadas, una de ellas gritar auxilio y una vecina había escuchado la señal de socorro. Ellas no se habían dado por vencido, a pesar que Jean Kelly las había encontrado y castigado.

Ambas víctimas ingresaron al hospital ya que se encontraban en estado de desnutrición. La madre Kate Dagley tenía dos costillas rotas y moretones en la cara. Su hija Karen Jenkins sufrió lesiones faciales extensas, un esternón fracturado y un dedo roto.

"Durante el tiempo que estuve presa, me vi obligada a limpiar para Jean y si ella no sentía que había hecho un trabajo lo suficientemente bueno, me golpeaban. Desde la salida del sol hasta la puesta del sol me vería obligada a fregar su apartamento, preparar su comida, lavar su ropa y poner en orden. Fue una tortura", dijo la madre destrozada psicológicamente.

(FOTO) Kate Dagley y Karen Jenkins

"Cuando fui rescatada, logré preguntar dónde estaba Karen antes de desmayarme. Cuando me desperté estaba en el hospital, totalmente angustiada. Como la madre de Karen, mi trabajo es protegerla y sentí que la había decepcionado. Me sentí devastada cuando vi su cuerpo diminuto y magullado", añadió.

Entre enero y febrero de 2016, Kate Dagley conoció a Jean Kelly porque se mudó al bloque de apartamentos en Tile Hill, Coventry. La amistad se desarrolló y mediante mentiras las hizo sus esclavas.

