Abuelita de 75 años afirma que fisicoculturismo la salvó de la depresión luego de quedar viuda

Iris Davis una abuelita de origen irlandesa que vive en California, EE.UU. descubrió el fisicoculturismo y dedicó a ejercitarse e incluso asegura que la salvó de una depresión severa.

A los 17 años de edad, Iris Davis se casó en Inglaterra y tuvo su primer hijo que murió trágicamente. Luego, su esposo murió cuando tenía 22 años. En ese momento, se convirtió en una madre soltera ya que tenía otro hijo de tan solo dos meses.

Una depresión severa le dejó las dos muertes, la de su esposo y primer hijo. Luego se mudó a Estados Unidos desde Inglaterra.

Como distracción, se inscribió a un gimnasio, pero en los sesentas la discriminación hacia la mujer era fuerte y no la dejaban ingresar a varios de los establecimientos.

Sin embargo, se sentía afortunada de que un gimnasio la aceptara y ya no estaba llorando producto de las tragedias que le tocó vivir. Se sentía mejor sudando y estando en forma.

En su primera competencia como fisicoculturista quedó segunda y fue a los 50 años. Continuó su carrera y a los 62 años ganó el campeonato de Florida. El siguiente año también quedó en primer lugar.

"Treinta años antes, no me permitían ingresar a los gimnasios y hoy me paro en un escenario a mostrar mi trabajo en donde muchos tienen treinta años menos que yo", dice orgullosamente Iris Davis.

Hoy en día con 75 años sigue trabajando y tiene clientes de entre 18 a 80 años que los entrena para ser como ella.

