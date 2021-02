¡Como para no creer! Una mujer de 90 años caminó más de nueve kilómetros de ida y vuelta para poder recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Seattle, Estados Unidos.

Se trataría de Fran Goldman, quien tomó la decisión de ponerse sus pantalones de lana, una blusa de manga corta para que la enfermera pudiera aplicarle fácilmente la dosis en el brazo, una casaca polar y un abrigo impermeable, para salir de su casa en busca de la vacuna.

“No fue fácil, fue todo un reto...Estuve llamando para obtener una cita donde fuera, todas las mañanas, todas las tardes y varias veces estuve en línea por la noche”, explicó.

Fran señala que comunicaba por teléfono con el Departamento de Salud del estado de Washington, pero no obtenía respuesta. También consultó en las farmacias, pero no tuvo éxito. Lo mismo ocurría con su hija, quien desde Buffalo, Nueva York, intentaba encontrarle un cupo a través de internet.

“Mi madre no permitiría que un poco de nieve le impidiera recibir la vacuna (...) Ella estaba dispuesta a caminar muchos kilómetros de ida y vuelta para conseguirla. Es una persona realmente notable que tiene la actitud de no dejar que un poco de adversidad se interponga en tu camino. Ella es alguien que busca soluciones, no problemas”, dijo Ruth.

