Abuelito se enteró que su nieta iba sola a la fiesta de promoción y decidió ser su pareja (FOTOS)

Una adolescente de 17 años de California, EE.UU. no había conseguido pareja de promoción y ni bien su abuelito llamado Alvin Hackett de 67 años se enteró que no tenía acompañante, no dudó de ponerse su terno.

"¡Mi papá sabía que no tenía una cita para mi fiesta de graduación, así que me emparejó!" , escribió la chica en su Twitter que por ahora tiene más de 42 mil me gusta.

"Fue muy difícil encontrar a alguien que se comprometiera a ser mi cita para la graduación. Mi abuelo era el único que sabía que se vestiría para impresionar", declaró la adolescente a Yahoo Lifestyle sobre su fiesta de promoción.

Alvin Hackett y su nieta no solo se hicieron tendencia en redes sociales, sino también en la fiesta.





“Mi abuelo es un pastor de su propia iglesia y la gente dice que él es el pastor más astuto en el valle de Antelope. Así que estoy seguro de que ya tenía su mirada en su armario ", comentó de su familiar.

