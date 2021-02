Cuando hay ganas nada es imposible y esto lo demuestra muy bien Ebert Tassara Montanchez, un hombre de 78 años, quien decidió emprender en plena pandemia por el Covid-19.

Y aunque por mucho tiempo trabajó de manera independiente reparando electrodomésticos como refrigeradoras, televisores o licuadoras, fue en el 2020, en plena crisis económica, en que tuvo una de sus mejores ideas: crear su propio trípode para celulares..

“Al comienzo de la pandemia, no sabía qué hacer, estaba ocioso, así que se me ocurrió la idea de hacer un trípode porque mi señora ponía su celular en este servilletero, pero ella solo veía la mitad. Allí se me vino la idea de hacer mi trípode. Me fui a mi taller y buscando entre mis cosas, con unos tubos lo armé. Cuando se lo enseñé a mi esposa a ella le encantó y me abrazó, me dijo ‘Gracias’”, cuenta en un video de Instagram.

El trípode puede adaptarse a la altura y ángulo que uno desee, “y tiene un agujero para conectar el cargador”.

“Así, ya pueden tener sus manos libre”, comenta en el video.

Don Ebert nació en Camaná, en la región Arequipa y por medio de Instagram, ha dado a conocer su nuevo negocio: “El taller de Ebert”. Hasta la fecha ha logrado vender más de mil de estos productos, con apoyo de sus nietos, quienes le crearon sus redes sociales y lo ayudaron en la promoción.

