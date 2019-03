La aerolínea estadounidense JetBlue ha lanzado un raro concurso que los participantes deberán borrar todas las fotos de su Instagram para participar.

Los afortunados serán sorteados este mes y podrán acceder a más 100 destinos de la aerolínea 'low cost' con un acompañante por un año.

Para participar, el concursante deberá eliminar o archivar todas las fotos de su Instagram. En la cuenta deberán publicar una de JetBlue e insertar la imagen de promoción, además de agregar el hashtag #AllYouCanJetSweepstakes y mencionar a la JetBlue.

También en los comentarios deberán completar la oración de forma creativa "All you can___" (Todo los que puedes…).

Hasta el 8 de marzo se admitirán a los participantes y es solo válido para residentes mayores de edad de EE.UU. y Puerto Rico.

La aerolínea no garantiza un asiento en los vuelos ni a las zonas de lujo. El premio es solo para el coste de los pasajes sin incluir las tarifas de aeropuerto ni las tasas.

