En Facebook, un nuevo video se ha vuelto viral en las últimas horas. Un joven, recién egresado de la carrera de enfermería, fue protagonista de una romántica pedida de mano durante su ceremonia de graduación.

“Estoy feliz de compartir años con esa persona, estoy muy emocionado. Gracias por estar hoy conmigo (...) ¿Quieres casarte conmigo?”, se le escucha decir muy emocionado, ante la atenta mirada de sus compañeros de universidad.

Los gritos no se hicieron esperar y el público - testigo de este mágico momento - le exigió a la joven novia que acepte la propuesta.

El joven egresado - identificado como Máximo Miguel Quesada Arias - no dudó en arrodillarse para sorprender a su novia Luz Samora, con quien tiene 10 años de relación.

“No me lo esperaba, me sorprendí, no sabía qué decir, para mi esto es muy emocionante, me siento feliz, yo creí que iba a dar unas palabras en agradecimiento a la universidad”, dijo la flamante novia.

