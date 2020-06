Edoardo Parisi, es un joven italiano protagonista de una historia que nos deja una gran lección en cuanto a temas del corazón. Y es que el video de la propuesta de matrimonio a su novia Chiara Giuntoli se ha vuelto viral en todo el mundo. El detalle es que la joven se encontraba internada en el hospital luchando contra el cáncer de mama que la aquejaba desde hace un par de años.

“He querido decírtelo durante un tiempo, luego lo pospuse y pospuse...”, le dice mientras saca el anillo de su bolsillo. “¿Quieres casarte conmigo?”, y ella emocionada responde que con un sí.

Sin embargo, dos días después, Chiara fallece y él le dedica un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Este fue tu momento feliz, de hecho fue el nuestro. ¿Cómo puedes ser feliz en esta situación? Tu lo eras. El video lo demuestra. Me dijiste: ‘Perdón, no tengo la fuerza para ser más feliz que eso’. El verdadero amor siempre gana”, se comienza a leer en el post.

“Esta mañana me desperté, lloré en secreto, en la ducha. Afuera brilla el sol y un ligero viento acaricia mi piel. Abrí las redes sociales después de mucho tiempo, algo que dos tipos como nosotros hacíamos en cada momento. Luego me detuve y pensé que durante tu enfermedad nunca has estado triste. No porque no entendieras la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me afectaría. Y siempre has sonreído, peleado y brillado”, manifestó en el texto.

“El verdadero amor siempre gana. Es una fuerza verdaderamente extraordinaria, más que una medicina, más que una cura. Nadie allí podría hacerte sonreír. Solo esto, solo amor”, finalizó.

Edoardo y Chiara se hicieron conocidos el año pasado luego que el joven organizara un partido para recaudar fondos para la investigación del cáncer que padecía su novia.

Durante el funeral, Parisi, familiares y amigos despidieron a Chiara con globos blancos. “He perdido el amor de mi vida, ustedes amen siempre”, sostuvo antes de darle el último adiós a la mujer con la que compartió su vida los últimos cinco años.

TE PUEDE INTERESAR