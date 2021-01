El Tinder sigue uniendo a muchas personas en el mundo. Este es el caso de una mujer de 50 años que ha encontrado el amor en un joven de 28 años menor que ella.

Se trata de Sharon Hawkins, quien logró conocer a Perry Hopstein de 22 años, gracias a la aplicación de citas, según el Daily Mail.

La mujer, quien tiene como profesión la docencia, se bajó la aplicación de Tinder luego de separase con su esposo con quien mantuvo un matrimonio de 16 años. Sin embargo, ella prefirió dejar esa historia atrás e iniciar de nuevo.

Hoy que se casará con su pareja de 28 años menos que ella, cuenta que algunos creen que es su madre.

“Puedo tener la edad suficiente para ser la madre de Perry, pero no dejaré que eso me detenga de perseguir la felicidad. Perry y yo sabemos que estamos destinados a estar juntos y no nos importa lo que otras personas”, comentó.

Finalmente, la mujer que es abuela, tiene una hija de 23 años, de quien contó estar de acuerdo con su nueva relación.

VIDEOS RECOMENDADOS

Denuncian a Alexi Gomez por violencia | diario OJO

Denuncian a Alexi Gomez por violencia | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR