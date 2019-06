Anciano de 78 años cumplió su más grande sueño: se graduó de Ingeniero Industrial

Un anciano, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cumplió su más grande sueño a los 78 años edad.

Ismael Soto Mejías, quien trabajó 31 años en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), logró graduarse como ingeniero industrial a su avanzada edad.

Él ya ejercía esta profesión, sin embargo no contaba con una certificación, según información de Televisa.

Ismael Soto Mejías contó cómo se animó a estudiar y licenciarse a los 78 años de edad. Incluso su esposa se mostró escéptica y hasta lo tildó de "loco".

"Iba un día por la calle y una muchacha me entregó un flyer, pero no le hice mucho caso. Cuando llegué a mi casa recordé ese flyer que me habían entregado y resultó ser una promoción sobre el ofrecimiento académico de esa universidad. Surgió en mí el deseo de regresar a estudiar y terminar la profesión de ingeniero que nunca terminé (...) Le dije a mi esposa Creo que voy a estudiar otra vez, a lo que ella respondió, Yo creo que estás loco".

Para lograr su objetivo, Ismael Soto Mejías, estudió seis años diariamente. Además se desplazó una distancia considerable para llegar a clases.

Finalmente, hace unos días se graduó en el Coliseo de Puerto Rico en Hato Rey, donde recibió su cartón del Colegio de Ingenieros y Agrimensores.