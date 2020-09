Con más de medio millón de seguidores en la plataforma de TikTok, Andrés Soto, se ha convertido en el tiktoker más seguido de todo Cusco y varias regiones del país. Es estudiante de manejo de maquinarias pesadas pero durante la pandemia descubrió su talento: hacer videos entretenidos, mostrando sus habilidades artísticas.

Nunca imaginó que esto lo llevaría a convertirse en un embajador de las costumbres andinas. El portal ‘Esquinas Seguras’ conversó en con él y contó cuáles son sus planes a futuro en el mundo virtual.

En conversación con el mencionado portal, Andrés Soto pidió a las autoridades y empresas privadas seguir invirtiendo en mejorar la conectividad en el país para afianzar la conexión que hay en la actualidad en zonas alejadas de las urbes como su comunidad de Vilcamarca, ubicada a casi tres horas de Cusco.

“Aquí en los cerros hay antenas que me permiten comunicarme con el exterior. No siempre la tuvimos. Hace unos años recién se instalaron y gracias a ello tenemos conexión. A veces se corta, pero creo que es por el viento o quizá por la falta de más antenas”, señaló.

“Es importante estar comunicados para avisar ante alguna emergencia, para estar más cerca a la gente estando a distancia... Yo quisiera que siempre las autoridades ayuden a esto, igual que las empresas privadas”, añadió.

Andrés Soto también se refirió a sus aspiraciones a futuro y afirmó que desea convertirse en artista para sacar adelante a su familia o hasta ser el próximo Paolo Guerrero de la selección peruana.

"Yo antes estaba en el negocio de las telas, con eso pagaba mis estudios, pero con la pandemia dejé de trabajar y me vine a mi comunidad a ayudar a mis abuelos y mi familia. Soy el quinto hermano y todavía tengo hermanos pequeños a quien cuidar y dar el ejemplo”, explicó.

“Me gustaría convertirme en actor o cantante. Siento que puedo hacer bien esos trabajos. También me gusta el fútbol. He jugado mucho tiempo en Cusco como delantero. Me gustaría ser como Paolo Guerrero", finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce más de Andrés Soto, el cusqueño que conquista TikTok

Andrés Soto, el joven cusqueño que cautiva TikTok con vídeos hechos en el campo

TE PUEDE INTERESAR