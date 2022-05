Arequipa: Cámaras de seguridad captan supuesto OVNI en la Ciudad Blanca [VIDEO]

La central de vídeo vigilancia de la municipalidad distrital de Hunter en Arequipa, al parecer captó lo que sería un Objeto Volador No Identificado (OVNI) la noche del miércoles, que destellaba una luz en movimiento.

La luz fue apreciada en cuatro lugares diferentes. El primer avistamiento fue a las 19:11 horas por la filmadora ubicada en posta Javier Llosa Garcia. Mientras que la cámara ubicada en la Asociación 13 de Agosto ubicó al supuesto OVNI a las 19:26.

Posteriormente, la cámara de Chilpinilla grabó el objeto a las 19:52 y a las 20:02 fue visualizada por la filmadora de UPIS.

En cada sector fue captada hasta por cinco minutos y se desvanecía y volvía a aparecer en otro lugar. Al parecer el objeto no identificado se encontraba en el distrito de Sachaca.

OTRO OVNI

Un nuevo video donde se apreciaría a un supuesto Objeto Volador No Identificado (OVNI) viene causando furor en las redes sociales. Se trata de una grabación realizada en Ecatepec, en el Estado de México.

La grabación fue realizada el pasado martes por los vecinos del Fraccionamiento Las Américas y subida a YouTube este 21 de septiembre. En él se puede observar una pequeña luz en medio de un cielo oscuro. Esta desciente y aumenta de tamaño para sorpresa de quienes lograron verla.

Fue la usuaria Alexa Bedolla quien subió el video a la red social de YouTube y muchas personas aseguran que sí se trata de un OVNI porque también habrían sido testigos de este momento.

Según el pueblo mexicano es muy frecuente la aparición de supuestos OVNIScerca al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El video en YouTube ha logrado ser reproducido más de 16 mil veces, tiene 5 "Me gusta", 9 "No me gusta", y 6 comentarios.

