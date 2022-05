Hasta que no lo soportó más. En Argentina, un enfurecido conductor no aguantó encontrar una vez más que un auto esté estacionado en la puerta de su garaje y no dudó en chocarlo en varios ocasiones para “moverlo”.

El suceso ocurrió en la ciudad de Resistencia. El dueño de la camioneta Renault Oroch de color rojo visualizó una Chevrolet Tracker blanca que le impedía la salida y la chocó en varias ocasiones, como se aprecia en un video publicado en Twitter.

Fue un transeúnte quien grabó la escena en la avenida 25 de Mayo, entre calles Remedios de Escalada y Liniers, donde captó el instante preciso que desciende el dueño de la camioneta roja enfurecido y cruza palabras con el conductor del otro vehículo.

“Siempre me hacen lo mismo, siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar sobre la rampa”, gritó enfurecido.

Día de furia en Resistencia, Chaco



Se hinchó tanto las pelotas de q le estacionen autos frente a su garage y no poder sacar su auto....



Si bien el otro conductor quiso calmar la situación, no pudo con el enojo del enfadado dueño del auto rojo.

Si bien el otro conductor quiso calmar la situación, no pudo con el enojo del enfadado dueño del auto rojo.

“No puedes estacionar en la rampa”, le dijo y termina el video compartido en redes, que fue viral y muestra un momento de furia que lamentablemente ya no es tan inusual.

