Las sopas de letras son para tomarlas, pero también para batir récords y sin son Guinness ¡mucho mejor! Ese es el caso de Jacob Chandler, el nuevo récord mundial Guinness en “encontrar y alfabetizar una sopa de letras”.

Con extraordinario talento, esfuerzo físico, entrenamiento y dedicación, el estadounidense Jacob Chandler puso todas las ganas y utilizó mucho tiempo libre para conseguir el récord mundial Guinness.

Chandler, oriundo de Oregón, Estados Unidos, logró encontrar y ordenar las 26 letras del alfabeto inglés en apenas 2 minutos y 8,6 segundos. Sí, bien rápido.

“Tenía ganas de romper un récord mundial Guinness y me puse a buscar posibilidades hasta que encontré el récord de alfabetizar una sopa de letras. No sabía que existía ese desafío y me generó mucha curiosidad”, afirmó Chandler.

Duro entrenamiento

Hubo preparativos que incluyeron encontrar el bol del tamaño adecuado, la cuchara perfecta, hallar la marca adecuada de sopa de letras y estudiar las formas propiamente para reconocer las diferencias entre la «M» y la «W», por ejemplo.

“La parte más difícil fue manejar mi ansiedad respecto al azar. Las latas vienen selladas y son completamente aleatorias, por lo que no sabía qué me iba a encontrar al abrirla. Tenía miedo de esforzarme y que luego me tocara alguna lata a la cual le falten letras”, indicó Chandler.

