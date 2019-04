"Avengers Endgame": joven le pide matrimonio a su enamorada en pleno estreno (VIDEO)

Un joven aprovechó el estreno de "Avengers Endgame" para pedirle matrimonio a su novia en plena sala de cine.

El hecho se dio el jueves 25 de abril en Puerto Rico. Gelimar Torres pensaba que solo era una espectadora, hasta que su novio, Carlos Muñiz, le pidió compromiso.

En el vídeo se escucha a las personas gritando de emoción, luego se ve "Will you marry me?" (¿Te quieres casar conmigo?) en la pantalla.

Todas las personas estaban aplaudiendo el hecho y al final comienza a hacer porras por la joven pareja.

Cuando ella dice sí, todos gritan de la emoción. Luego ambos se besan. Sin duda un momento que nadie olvidará.

