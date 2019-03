"Ayuwoki", el nuevo meme viral que en verdad tiene más de 10 años en internet (VIDEO)

Un nuevo meme se ha dado en las redes sociales. Esta vez una extraña imagen del Rey del pop, Michael Jackson, pero ahora lo hacen llamar "Ayuwoki".

Esta una nueva historia de terror que nace en internet. Es más, los usuarios ya han dado hasta una teoría para llegar a él a las 3 de la mañana.

Si bien es un meme que está apareciendo con fuerza, el vídeo es muy antiguo, desde el 2009. Han pasado 10 años desde que el vídeo salió a la luz en Youtube con el nombre "My Ghoul Jackson Animatronic Sculputre.

Por su lado, el extraño nombre lo sacaron de la canción "Smooth Criminal", donde una parte dice: "Annie, are you ok", claro que combinaron un poco la frase para llegar al "ayuwoki".

