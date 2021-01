Un profesor de la Universidad Central de Ecuador agredió verbalmente a una alumna que intentaba explicar la ausencia de uno de sus compañeros a la clase online.

Un video que ya es viral en las redes sociales muestra el profesor José Augusto Durán Chávez pidiéndole a la estudiante que no le falte al respeto ni le alce la voz, pero a él explotando contra ella de esa misma manera, y sin brindarle oportunidad de explicarse.

Cuando la estudiante estaba por iniciar su exposición el también ginecólogo obstetra la interrumpió para preguntar por su compañera, cuando la chica le respondió que no se conecto a la clase y que no había colaborado, Durán Chávez respondió: ’'A ver, y ¿por qué diablos no me avisan?, a ver, ¿por qué no me dicen ahorita que ella no esta presente?’'

En las imágenes se puede ver a la alumna respondiendo a la pregunta del maestro con un tono de voz normal a lo que el profesor respondió: ’'Bájeme la voz, cuidado como hable conmigo, o sea que no sabe, le dije que se reúnan para distribuirla exposición y qué dijo usted, no sea mentirosa, me dice ya estamos distribuidos, ¿o no me dijo eso?”.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

La estudiante intenta responderle temerosa y es cundo el profesor reacciona de una manera sorprendente y le grita: ’'Bájeme la voz carajo, bájeme la voz, malcriada, aprenda a respetar. Silencio, bájeme la voz’'.

“Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pende...”, agregó Durán Chávez.

Y después de toda la escena de casi 3 minutos frente a la clase tomó la decisión de reprobar a las dos estudiantes.

El video de los hechos fue compartido en internet, generando indignación por parte de los internautas, así como el deseo de que el profesor sea despedido. Por su parte, la Universidad Central de Ecuador condenó el comportamiento de José Augusto Durán, calificando su actuación como “intolerable” y constituyente de “una falta muy grave” al agredir, humillar e insultar a una alumna.

#COMUNICADO



La Universidad Central del Ecuador informa sobre las acciones tomadas frente a los actos del docente denunciados en redes sociales pic.twitter.com/1XaPOrFCQi — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) January 13, 2021