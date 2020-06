Jean Van Landeghem, un hombre neerlandés de 65 años vive atemorizado desde hace casi una década, ya que recibe varias veces a la semana pizzas a domicilio sin haberlas pedido. “Todo comenzó hace nueve años”, contó.

“De repente, un repartidor de pizza me entregó un montón de ellas. El caso es que yo no había pedido nada”. Asegura que al principio pensó que se trataba de un error en la dirección, sin embargo, al llamar y consultar con el restaurante, le confirmaron que toda la información era correcta.

Esto no solo quedó ahí. Desde ese momento, no solo comenzó a recibir pizzas, sino también hamburguesas y otro tipo de comida chatarra.

“Llegan a todas horas, da igual que sea entre semana o fines de semana. Los pedidos provienen de una app, Turnhout (para comida a domicilio), pero también de los comercios de la zona. Ha habido veces que me han entregado pizzas a las dos de la mañana”, mencionó atemorizado.

“Ya no puedo dormir. Empiezo a temblar cada vez que oigo una moto en la calle. Me entra un no sé qué y tengo miedo de que sea alguien que viene a entregarme pizzas otra vez”, dice y recuerda que, a comienzos del 2019, hasta 10 repartidores se presentaron en su casa, uno de ellos cargando 14 pizzas.

Van Landeghem confiesa que, desde hace una década, no ha pedido una pizza a domicilio ni piensa hacerlo, pues ha desarrollado una suerte de fobia.

A pesar de haber denunciado el hecho a la policía, nadie ha sido capaz de identificar al responsable ni determinar qué es lo que está sucediendo. “No lo aguanto más. Como encuentre a quien quiera que me haya estado molestando estos últimos nueve años, digamos que no será su mejor día”, aseguró.

