João Carlos Apolonio, un pintor de 29 años, es historia porque lo expulsaron de un restaurante de “come todo lo que puedas”, ta que comisó 23 platos y pedía más para seguir.

Apolonio es el glotón dio a conocer su historia a través de un video en TikTok, en el rodizio de pastas ‘Ragazzo’, en Sao Paulo (Brasil), con la intención de aprovechar al máximo los 19,9 reales (15.05 soles del Perú, aproximadamente) que costaba su ingreso al restaurante ‘all you can eat’ (come todo lo que puedas).

De entrada, según contó en una entrevista con el programa ‘Melhor da Tarde’ de la cadena brasileña ‘O Globo’, Joao Carlos pidió 10 platos ‘para comenzar’. La comida es lo suyo.

Luego de arrasar con aquellas 5 lasañas, de al menos 450 gramos cada una, 3 platos de ñoquis y 2 de macarrones, el hombre pidió 5 comidas más ante la sorpresa del mesero que lo atendía.

En efecto, el hambriento pintor acabó con el resto de la comida en cuestión de minutos. Pero su deseo de seguir ingiriendo más comida lo llevó a pedir 8 platos más para, en palabras suyas, “poder terminar”.

El apetito insaciable de João Carlos Apolinio llevó a que el gerente del restaurante se acercara para ofrecerle un particular negocio.

“No lo estamos echando, pero si se va sin comerse los 8 platos que acaba de pedir, le devolvemos los 19,9 reales que pagó”, cuentan que le dijo al hombre.





Mismo Homero Simpson

Apolonio aceptó el trato, no sin antes grabar su ‘hazaña’ y compartirla a través de ‘Tik Tok’, donde rápidamente se convirtió en tendencia.

Con el pasar de las horas, su insaciabilidad se puso, literalmente, ‘en boca’ de todos los brasileños que colmaron las redes sociales sorprendidos por la capacidad de Apolonio y la reacción del gerente del restaurante.

“Ese gerente no vio el episodio de Los Simpsons, hubiera hecho atracción a ese hombre comelón y atraía más clientes!”, comentó Virgilio Alejandro Escalante González al recordar el capítulo en que por algo parecido botaron a Homero Simpson.





