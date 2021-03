Una mujer denunció que su exniñera agredió físicamente a sus hijos de 10 meses y 4 años en repetidas ocasiones mientras ella y su esposo salían a trabajar.

En diálogo con Domingo al Día, la madre de los niños contó que empezaron a desaparecer cosas sistemáticamente desde que Maritza Navarro comenzó a trabajar en su casa, por lo que se vieron obligados a poner cámaras de seguridad.

Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, se dio con la sorpresa de que la niñera maltrataba a los pequeños. Los abusos contra los niños empezaban cuando los padres salían a trabajar.

En las imágenes se muestra que Maritza Navarro, más que cuidar a los niños, veía TV o el celular. Además, se ve cómo jala desde el coche a Valentino, un bebé de solo 10 meses, hasta el piso.

Según la madre, su hija de 4 años, Camila, también habría sido maltratada.

“No me dijo nada cuando le dije por qué lo jaloneas a mi hijo, por qué a Camila la paras gritoneando, no me contestó nada”, contó la mujer.

Además, cuando decidió enfrentar a su niñera por los presuntos robos, esta le respondió: “¿Qué me he llevado?”.

