Cannabeer: La cerveza de cannabis es comercializada en México

Tras tres años de batalla con las autoridades de México, Cannabeer, la cerveza artesanal de cáñamo es puesta en venta en el país azteca.

La bebida alcohólica está hecha de semilla de cáñamo y no hay algún rastro de THC o CBD presente en la marihuana y aprovecha todos los beneficios del vegetal.

(FOTO) Hoja del cáñamo

“El cáñamo es una semilla conocida por los beneficios que da como alto contenido de proteínas, aminoácidos esenciales y el tener los tres grupos de omegas [...] Me atrevo a decir que la cerveza es un producto saludable”, dijo Angélica Gálvez en diálogo con Milenio, responsable de traer a la cerveza originaria de Barcelona.

“Si te tomas cinco te vas a poner ebrio como con cualquier cerveza, pero es por el alcohol, no por el cáñamo. No te va a dar un efecto psicoactivo que hemos estereotipado alrededor de la planta [...] La cerveza está catalogada en este momento para venderse como cerveza artesanal, no como un producto de CBD”, quien se enamoró de la cerveza por el sabor.

“La semilla no afecta el sabor para nada. Hay personas muy conocedoras que sí me han dicho que tiene un ligero tono que no saben distinguir; porque no es herbal pero tiene algo que es diferente a las otras”, comentó Angélica.

Cannabeer fue premiada en España desde 2015 en diferentes ferias y exposiciones del mundo relacionados con el cannabis.

“Creo que tenemos que aprender que no hay malo ni bueno. Que todo en exceso es malo, incluso el agua. Había momentos en los que dudaba del permiso, pero la polémica está en el THC y el CBD. Fui siempre consciente de que es el proceso normal de algo que es pionero. Es el primer producto que va a abrir la puerta. Esto se trata de abrir una brecha para que nos familiaricemos con algo que existe”, finalizó Angélica Gálvez.

Cannabeer podrá encontrase en restaurantes, tiendas, bares y tendrá el costo de entre 75 y 12 pesos o 13 a 2 soles peruanos.

