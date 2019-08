Mujer se salva de ser atacada por un puma gracias a una canción | VÍDEO

Una mujer en Canadá se salvó de ser atacada por un puma al ahuyentarlo con una canción de la banda Metallica.

Ella contó en redes sociales que el pasado 23 de julio estaba paseando a su perro en un bosque de la región cuanto el puma apareció y comenzó a hacer señales de ataque. La mujer intentó espantar del felino, él se acercó y mientras ella seguía espantando al animal, él seguía en el mismo punto esperando un descuido.

Dee Gallant de 45 años se cansó y dejó de grabar, de inmediato puso la canción "Don't tread on me" que significa "No me pisotees" de Metallica.

Es ahí que el animal se va. "Pensé que era perfecta porque daba el mensaje que quería enviar, y es una canción que suena realmente intimidante", señaló.

Del mismo modo contó que tan pronto sonó la canción el animal se fue. Claro que ella aún tenía miedo en todo el camino de regreso a casa.

Se siente agradecida con dicha banda, ya que siente que dicha canción la salvó. Incluso James Hetfiel, vocalista de la banda se comunicó con ella, así lo reveló ella en su cuenta de Facebook.