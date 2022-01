Actualmente el pase sanitario rige como medida obligatoria para ingresar a espacios cerrados como restaurantes, cine o centros comerciales. Pese a ello, hay quienes aún se niegan a presentarlo porque no se han vacunado contra el COVID-19; como el caso de esta señora en Argentina, quien se negó a entregar el documento y, por el contrario, le exigió a la mesera que le presentara los certificados sanitarios del local.

Ocurrió esta semana en un bar de La Plata en Buenos Aires. Una mujer y su acompañante acudieron a un bar de la ciudad y solicitaron atención. La joven que trabajaba en el local les pidió – como medida sanitaria- que le presentaran el carné de vacunación, pero una de las clientas se negó, revela el medio TN y la Gente.

Molesta ante el pedido de la mesera, la mujer reclamó, entre otras cosas, que la joven le entregue la libreta sanitaria, la habilitación del local y la vacunación contra la tuberculosis de todos los trabajadores del establecimiento.

“Yo te voy a pedir a ti la habilitación municipal, los libros rubricados, el libro de quejas y te voy a pedir las libretas sanitarias de todos los que están manipulando comida con las vacunas antituberculosas y la de la sífilis”, reclamó amenazante la mujer. “Tú me traes todo eso y yo te muestro mi pase de COVID”, insistió.

“Les pedimos el coso de vacunación”, respondió la moza, para preguntarle después si “¿querían entrar o comer acá afuera (del local)?”.

En el video publicado en distintos medios se escucha a la mujer decir que quería ir al baño y no puede porque no la dejan ingresar. La moza le contestó que “no creo que necesites el pase (sanitario) para poder ir”.

“¡Tú tráeme tu libreta sanitaria y yo te muestro mi pase!”, exigió la clienta a la trabajadora, quien le respondió que esa solicitud era impuesta por los dueños del local y no por decisión propia.

“Alguien me tiene que dar la cara, porque tú me vas a venir a exigir algo a mí, cuando yo exijo algo que es fundamental, que es por ley. Esto otro (el pase) es una disposición ministerial, no es por ley. Tú me vas a venir a hacer cuestión. No. Yo quiero ver la legalidad de ustedes. Muéstrenme”, insistió molesta la mujer.

Al final del video, la mujer solicita que le traigan el menú porque “no quiero problemas para entrar… Y tráeme a la encargada, al dueño o al que sea”.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro Cevallos sobre reglas sanitarias en fiestas https://www.tvperu.gob.pe/