María Luisa (30 años, San Luis). Doctora Moro, esta ha sido la cuarta Navidad que Ricardo no me regala nada. Me siento mal porque yo sí pensé en él y gasté parte de mi gratificación en un buen obsequio. ¿Será que ya no me ama como antes?

Invité a Ricky, mi novio desde hace siete años, a la reunión navideña que mi familia organiza todos los años con la esperanza de pasar un agradable momento juntos; sin embargo, fue todo lo contrario.

Cuando llegó la hora de abrir los regalos, me di con la desagradable sorpresa que mi pareja no me había comprado nada, ni siquiera unos chocolatitos del supermercado o un mini panetón como para no pasar roche. ¡Absolutamente nada, doctora!

Yo por mi parte le obsequié un par de zapatillas de marca que me costaron un ojo de la cara. Por supuesto, él estaba contentísimo y no paraba de decir que era la mejor enamorada del mundo. Cuando le pregunté si tenía algo para mí, él simplemente dijo: “Ay, se me olvidó por completo, pero el próximo año te doy algo”.

Doctora, no quiero sonar como una chica caprichosa, pero me duele no haber recibido nada. La verdad es que yo no quería un regalo ostentoso, simplemente deseaba un pequeño detalle de su parte. Si Ricardo no tuviera dinero lo entendería, pero yo sé que le va bien económicamente.

Entonces, ¿por qué se comporta así? Todos los años sale con excusas tontas: que se le olvidó en el carro, que está misio, que le robaron. Estoy segura que la próxima Navidad tampoco me dará nada. ¿Qué hago, señora Moro?

Estimada María Luisa, es importante que hables con él y escuches sus razones. Quizás no le va tan bien económicamente como crees y no te ha dicho nada para no preocuparte. Sé sincera con tus sentimientos y entiende sus motivos también. Por otro lado, no te centres en lo material, ni midas el amor por la calidad de los presentes. A la larga, esto podría afectarte. Suerte.

