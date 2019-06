Centro comercial se inunda y músicos interpretan canción de "Titanic"│VIDEO

Un centro comercial se inundó y la orquesta que se encontraba en el lugar comenzó a tocar la conocida canción "My heart will go on" de la película Titanic.

El insólito hecho ocurrió en el centro comercial Plaza Patria, en Guadalajara, México, donde una fuerte lluvia ocasionó que el lugar se inundara.

Como se puede ver en el video publicado en Facebook, el agua comenzó a caer del techo impresionando a los clientes del centro comercial.

En ese lugar se encontraba una orquesta sobre el escenario, quienes comenzaron a tocar la canción "My heart will go on", conocido tema de Céline Dion que aparece en la película Titanic.

El video fue publicado en las redes sociales y rápidamente se hizo viral, ya que muchos recordaron la escena de la película donde los músicos tocan ante la inminente desgracia.