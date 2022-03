El pasado lunes se dio a conocer en Chile el testimonio de Ester, una joven embarazada que fue secuestrada y sufrió agresiones por parte de su expareja y padre de su hijo.

La víctima visitó el programa chileno “Aquí Somos Todos”, donde contó que conoció al sujeto en redes sociales y, tras 5 meses de relación, empezaron las agresiones físicas.

“Voy a ser madre y he tenido un embarazo terrible. Estuve secuestrada 7 días y la justicia no hace nada por ayudar”, denunció la joven que ha hecho hasta 4 denuncias por violencia intrafamiliar.

“Perdí mi dignidad, sé que de alguna forma me va a matar, estoy sola. Me alejó de mi familia, de mis amigos y vecinos”, añadió.

Pero no acaba ahí, sino que el sujeto le robó 800 mil pesos (7228 dólares estadounidenses) que ahorró para abrir su negocio y sacar adelante a su familia.

Sobre el secuestro en su departamento, ella contó que el hombre la denigró como mujer. “Me cortó la boca, me orinó, defecó, me robó todo lo que tenía para mi hijo y mi bebé”, agregó.

“Me violó, me dio patadas hasta que se cansó. Me produjo lesiones en el útero estando embarazada”, aseguró.

La mujer denunció el hecho ante las autoridades, pero el sujeto quedó en libertad a los pocos días. “Tengo orden de alejamiento, pero él igual llega a mi casa”, aseveró.

