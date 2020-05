Enternecedor reencuentro. Un hombre que fue secuestrado hace 32 años, cuando tan solo era un bebé, finalmente se reunió con su familia biológica con la ayuda de la tecnología de reconocimiento facial.

Mao Yin fue arrebatado de sus padres en el año 1988 cuando tenía dos años de edad, cuando estaba afuera de un hotel en una ciudad de China. Luego fue vendido a una pareja sin hijos en la provincia de Sichuan, según el canal de televisión estatal chino CCTV.

Las autoridades dijeron que todavía estaban investigando el secuestro inicial y no revelaron más información sobre los padres adoptivos de Mao. Fue criado por sus padres adoptivos como Gu Ningning, sin saber que sus padres biológicos lo habían estado buscando durante más de tres décadas, según el informe.

A fines de abril, la policía de Xian recibió una pista de que un hombre de la provincia de Sichuan había comprado un niño de Shaanxi a fines de la década de 1980, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

La policía usó tecnología de reconocimiento facial para analizar una foto antigua de Mao cuando era niño y creó una imagen simulada de él como adulto, que luego se comparó con fotos en la base de datos nacional. No dieron detalles sobre la base de datos o el proceso de cómo se compararon las fotos.

Después de una serie de investigaciones y comparaciones, la policía localizó a un hombre en la ciudad de Mianyang que se parecía a la imagen de Mao. Más tarde se confirmó que era el hijo desaparecido mediante una prueba de ADN, informó Xinhua.

El último lunes, Mao, de 34 años, se reunió con sus padres biológicos en una conferencia de prensa celebrada por la policía de Xi’an. Al salir de una puerta lateral de la sala de conferencias, Mao llamó a su madre y corrió hacia ella. La familia de tres se echó a llorar en un largo abrazo, mostró la transmisión en vivo de la conferencia de prensa transmitida en vivo por CCTV.

“No quiero que me deje más. No dejaré que me deje más”, dijo su madre, Li Jingzhi, mientras sostenía con fuerza la mano de su hijo.

