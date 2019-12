Un chofer de bus de buen corazón en Sinaloa, México, se “convirtió” en Papá Noel el pasado 25 de diciembre, en Navidad, al regalar peluches a los niños que iban como pasajeros y fue por iniciativa propia.

No es la primera vez en que este chofer tiene este detalle por Navidad. “Cuco”, según el diario El Debate, también tiene otros detalles en el Día de la Madre. En esa fecha regala dulces a los niños.

Pero, ¿Desde cuándo tiene esa iniciativa? Pues desde hace ocho años y según el diario, su familia no le recrimina cuando lo hace, porque sabe que lo hace de buen corazón. En tanto, le propio chofer asegura que a él le basta con las sonrisas que recibe luego de regalar cualquier detalle.

“Nosotros no tenemos Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, nada. Es el trabajo de uno, es el trabajo de cada día, pues hay que trabajarlo. Nosotros tenemos que mantener a la familia, sacar adelante el trabajo, y la gente pues tenemos que moverla. Nosotros celebramos con la sonrisa que nos da la gente”, dijo el chofer para el diario.

“Yo llego a mi casa con la alegría de que mi familia me espera. Llego y me acuesto tranquilo, y saber que lo poquito que puedo dar, Dios me lo propuso”, añadió “Cuco”, quien dijo estar satisfecho que con un mínimo detalle puede hacer feliz a los demás.