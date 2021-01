Largas colas se reportaron en los supermercados hasta la noche del miércoles tras el anuncio del retorno de la cuarentena en Lima Metropolitana y otras regiones.

Las cámaras del programa “Al estilo Juliana” registraron el preciso momento en que un cliente de la tienda Makro del Callao compraba grandes cantidades de cerveza.

En las imágenes se puede observar que el hombre, con ayuda del conductor del vehículo, llenaba su carro de cajas y sixpack de cerveza.

“¿Van a hacer una reunión?”, le preguntó la reportera al cliente, quien se negó a responder.

Por su parte, Juliana Oxenford arremetió contra las personas que se encuentran comprando alcohol y otros productos:

“¿Para qué tanto papel higiénico? ¿Para qué cerveza? Claro, como no hay ley seca y como nadie se va a meter a tu casa para ver si estás tomando con quienes vives o no (...) la gente dice: bueno, estos días para no deprimirme, me pongo a tomar”, expresó.

“Qué nivel de irresponsabilidad, cómo uno sigue pensando en sí mismo (...) nosotros somos los principales responsables”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR