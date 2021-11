La vuelta de las clases presenciales parece insostenible en Colombia debido a las altas temperaturas, provocando que los alumnos se sientan fastidiados por tener que utilizar pantalón. Un claro ejemplo ocurrió con Agustín, un adolescente que acudió a clases en falda después de recibir una respuesta negativa ante su solicitud de asistir en short.

El colegio IPEM N.º 165 “Presbítero Jorge Bonoris”, ubicado en la localidad de Colonia Caroya, se pronunció luego que varios medios locales compararan la situación con otro hecho ocurrido en Villa Carlos Paz (de la misma provincia), donde un estudiante utilizó la misma prenda al ser prohibido de vestir una bermuda.

“Una preceptora me detuvo y me dijo que no podía estar vestido así”, dijo Agustín.

Según TN, la iniciativa surgió cuando el escolar intentaba buscar alternativas con su hermano y sus compañeros de cuarto año en los pasillos de la institución. “Hacía calor y le pregunté a mi hermano, como para no ser yo el único que iba”, explicó a Radio Jesús María.

“Al día siguiente, fui al colegio con un jogging largo y en la mochila la pollera. En el recreo me acompañaron mis amigos a cambiarme. Una preceptora me detuvo y me dijo que no podía estar vestido así, que hablara con el director”, prosiguió.

Agustín, alumno de una escuela cordobesa, en Colombia, decidió acudir en falda como "protesta" (Foto: Radio Jesús María)

El director del colegio, Salvador Lucero, también se pronunció en la misma radio: “Si bien nuestro Acuerdo de Convivencia Escolar dice una forma de cómo es la vestimenta, nosotros sabemos también que el intenso calor y las altas temperaturas ameritaban que nosotros hagamos una modificación para menguar eso”.

“Institucionalmente decidimos que pueden ir de bermudas, de tela gabardina o jean, pero hasta la rodilla. Cuando tengan Educación Física puede ir con el short liviano”, añadió.

“No era la forma de reclamar, hubiera venido a hablar directamente. Pero de todos modos, nos sentamos a conversar e institucionalmente decidimos que, hasta que podamos modificar nuestro acuerdo escolar, para este corto período que resta del año los alumnos puedan venir con bermudas gabardina negra o azul o de tela vaquero hasta la rodilla”, concluyó.

La medida será aprobada de manera formal a partir del ciclo lectivo de 2022, sostuvo Lucero. Sin embargo, los estudiantes estarán autorizados a concurrir con esa vestimenta hasta las últimas semanas de clase.

VIDEO RECOMENDADO

Lo más inquietante que puede pasar al ver una película de terror es enterarte que esta está basada en hechos reales. Aquí te traemos 3 filmes que cumplen con esa premisa.