No le importó nada. En medio de un accidente automovilístico, una mujer llena de celos impidió que su novio sea atendido por los paramédicos y, por el contrario, le exigió que le entregara la clave del celular para revisar sus mensajes.

El hecho ocurrió el último viernes en la ciudad colombiana de Cali y se viralizó rápidamente en redes sociales gracias al video compartido por el periodista Miguel Ángel Palta.

Ante la vista de los médicos y las personas que pasaban por el lugar, la mujer empieza a gritarle a su pareja que le entregue la contraseña del dispositivo móvil antes que sea llevado por la ambulancia. El joven, cuyo nombre no ha sido revelado, había sufrido un accidente con su motocicleta, señala El Universal.

“Dame la clave, dame la clave”, exclama la mujer, mientras golpeaba al hombre herido. Las imágenes del clip muestran cómo las personas que rodeaban la escena le piden que sea consciente y deje que lo atiendan primero, pero ella aseguró, exaltada, que: “no me importa (si está herido), quiero la clave”.

“Espere a que por lo menos lo atiendan los paramédicos”, señaló el personal de la ambulancia, tratando de calmar a la mujer; a lo que ella respondió que el hombre “estaba mintiendo”.

🇨🇴 | En Colombia una mujer no dejó que atendieran a su novio herido hasta que él le diera la clave de su celular. pic.twitter.com/TS1hhxVe8s — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) April 9, 2022

Luego de tanta insistencia, el hombre pudo ser llevado hasta el vehículo, sin embargo, ella insistía en que tiene que subirse a la ambulancia, no para acompañarlo hasta el hospital, sino para que le dé la contraseña. “Yo me monto porque me tiene que dar la clave”, exclamó.

Ante la negativa del herido de entregar su clave, la mujer empezó a golpearlo en las piernas. Eso causó que un oficial de la policía intervenga para bajarla de la ambulancia. “¡Bájenla, bájenla!”, gritaba las personas alrededor.

De acuerdo con lo que se ve en el video, los paramédicos le piden a la mujer que espere a que el herido sea atendido, pero ella no vio otra solución que patear el vehículo.

La mujer tuvo que ser reducida y la ambulancia avanzó para llevar al motociclista en un centro médico cercano. Según señaló el medio, el hombre le habría sido infiel a su pareja con una vecina.