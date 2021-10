Lorena González, una conocida periodista y conductora de televisión de la cadena RTVE, ha sido despedida del programa Estudio Estadio después de haber soltado sin saber que estaba el micrófono abierto una barbaridad racista.

Mientras tenía lugar la presentación de Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, la comunicadora espetó: “tío, es más negro que el traje”, algo que no sentó nada bien a los espectadores, qye la tilda de racista, pero tampoco a la directiva del ente público ni en los hinchas del Real Madrid.

La propia periodista se encargó de pedir perdón por su actitud, explicando en todo momento que ella se considera estar completamente alejada del racismo, pero la cadena, después de abrirle un expediente informativo, decidió prescindir de sus servicios tal y como Lorena cuenta en Radio Marca: “fue un error por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes”.

Lo que se sabía de forma oficial era que tras la apertura de ese expediente, la mujer estaba en una postura delicada; pero esta se a agravado en las últimas semanas.





Nada de pedir perdón

“No soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de RTVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice”, dijo la mujer.

Añadió también que ya ha hablado con Camavinga y que él no se sintió ofendido en ningún momento.

El problema ahora es su situación laboral de la periodista, ya que se ha quedado en la calle y, encima, con la imagen de racista.

“Tengo familia, ansiedad y una casa que pagar... Esto es desmesurado (...). Llevo once años ejerciendo esta profesión, que me ha decepcionado mucho, pero he intentado hacerla desde el máximo respeto”, exclamó.

Por el momento, RTVE mantiene su decisión de prescindir de su trabajo. En la calle se queda la mujer, pues.