La actriz y presentadora de un programa de concursos español, Ana Ruíz, se ha vuelto viral en redes sociales luego que expresará su total rechazo al denominado lenguaje inclusivo y se negara a usar el término ‘todes’.

En España se ha generado gran controversia luego que la conductora del programa ‘Lingo’ de Canal Sur se negara a usar este tipo lenguaje, caracterizado por usar la letra “e” al final de cada palabra para así hablar en un género neutral, ni femenino ni masculino.

“No digo ‘todes’ porque no está dentro de la Academia de la Lengua”, señaló Ana Ruíz al inicio de su presentación.

“Lo que me diga la Real Academia de la Lengua voy con ello, porque es lo que me ilumina, lo que me guía y no solamente a mí, a nuestros concursantes también”, agregó Ruiz.

¿Qué dice la RAE sobre el uso del lenguaje inclusivo?

Por medio de sus redes sociales, en julio de este año la Real Academia Española (RAE) rechazó el uso de la “e” en el lenguaje inclusivo al señalar que su uso es “ajeno a la morfología del español, además de innecesario”.

