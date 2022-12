El Toto Neorest NX2 es el inodoro más inteligente del mundo y, gracias a la tecnología japonesa, asombra porque hace de todo, aunque a un gran costo para quienes quieran darse el lujo y el gusto de ir al wáter con estilo.

Se dice con razón que no hay mucho que este inodoro no pueda hacer. Levanta automáticamente el asiento a medida que te acercas a él y si lo programas puede incluso calentar el asiento del inodoro instantáneamente, para que no sientas frío, y no te moleste la piel de gallina cuando te sientas sobre él.

No se necesita usar papel higiénico para limpiarse

Una vez que hayas terminado de usarlo, no necesitas usar papel higiénico para limpiarte, ya que el Toto Neorest NX2 estará más que feliz de hacerlo por vos con suaves chorros de agua purificada. Y como dejarte con el trasero mojado no es muy práctico, el inodoro también cuenta con una secadora incorporada.

Este aparato es de tecnología japonesa.

Tampoco es necesario tomar un desodorante y rociarlo alrededor para neutralizar los malos olores, ya que el Toto Neorest NX2 también cuenta con su propio desodorizador. La ‘Tornado Flush’ patentada por Toto ha sido completamente rediseñada para no solo ser más efectiva en la eliminación de desechos del receptáculo, sino también para limpiar las superficies más difíciles de alcanzar.





Inodoro inteligente cuesta un billetón

El Toto Neorest NX2 utiliza eWater+ ionizada, que es básicamente agua electrolizada con propiedades antibacterianas y de limpieza, y si eso no lo limpia todo, la tecnología de luz ultravioleta ‘Actilight’ definitivamente lo hará. Nunca tendrás que limpiar este artefacto, al menos no por dentro, porque se limpia solo.

Y ni siquiera tienes que tocar la tapa, ya que baja tan pronto como te alejas de ella.

Pero el inodoro inteligente más avanzado del mundo no es barato. Tendrás que pagar alrededor de 11,000 dólares por este trono cuando llegue al mercado a fines del presente año.