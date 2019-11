Una periodista descubrió de la peor forma que había desarrollado un cáncer. Se trata de Ali Meyer, quien realizó una transmisión en vivo del procedimiento médico para detectar si tenía cáncer de mama, pero le dieron la mala noticia durante la grabación.

“Es difícil y es tremendo. Es un golpe terrible en lo más profundo. No eran las noticias que esperaba daros para concienciar sobre el cáncer de mama”, confesó a sus seguidores, luego de que el doctor le dijera que presentaba células cancerígenas en el seno derecho.

Ali Meyer tiene 40 años, y es presentadora de noticias y madre de cuatro niñas

Diagnóstico

De acuerdo al diagnóstico, el tumor no era invasivo ni había metástasis. Sin embargo, no todo era bueno. La presentadora de televisión consultó a varios especialistas, quienes le avisaron que tenía que quitarse todo el pecho derecho para acabar con el cáncer. “Eso me dejó hundida”, reconoce.

La periodista quiso grabarlo todo, incluso el dramático momento de someterse a la masectomía. “Era como una mutilación forzosa. Como si el cancer me robase parte de mi cuerpo”, dice.

“Lo detectamos cuando no era un cáncer invasivo ni se habia extendido”, comenta el Dr. Richard Falk, el radiólogo de la periodista.

Un año después de la masectomía, el médico le ha confirmado que el cáncer ha desaparecido por completo. Desde hoy, Alí respira con el mayor alivio que una persona puede experimentar.