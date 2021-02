Un hecho particular le ocurrió a un hombre en Reino Unido tras infectarse con el coronavirus o Covid-19. El sujeto de 69 años de edad presentó un cambio de color en su piel, una reacción poco común.

Se trata de Lenny Jones de Gales, ciudadano de Reino Unido, quien una mañana se percató que tenía la piel de color amarillo. De inmediato acudió al hospital para saber qué le pasaba.

El hombre le contó al medio local Cheshire Live lo siguiente:

“Me desperté una mañana y pensé que había algo mal con el espejo del dormitorio porque estaba amarillo, tengo ictericia y, para decirlo claramente, me parezco a Bart Simpson”.

De inmediato, en el hospital a Lenny Jones de Gales le hicieron una prueba covid-19 y este arrojó positivo, por lo que quedó internado.

“Cuando me mudé a la sala de Covid, vi a toda la gente con oxígeno y fue aterrador. Me sentí devastado de estar allí, fue tan perturbador. No pude ver a mi esposa ni nada. Las únicas personas que venían cuando la gente pasaba, así que sabes que no vas a lograrlo”, detalló Lenny.

Tras varios días en observación y recibir una transfusión de sangre, el hombre pudo librar el Covid-19 y fue despedido con aplausos por parte del personal médico.

