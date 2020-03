Un impactante video se registró en Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus, pues un conocido actor grabó desde el aislamiento en su casa.

Luca Franzese grabó precisamente desde la habitación de su hermana quien yacía muerta en su cama, luego de perder la batalla contra el mal que aqueja al mundo entero.

Con la voz quebrada, Luca Franzese, muestra el cuerpo inerte de su hermana y asegura que Italia lo ha abandonado.

Luca Franzese registró el video luego de quedarse en casa, en Nápoles, por 36 horas.

“Mi hermana está muerta en la cama, no sé qué hacer, no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me abandonaron. Este vídeo es muy fuerte, les pido que no se lo muestren ni a los niños ni a los ancianos. Yo me veo forzado a afrontar esta situación con todo el dolor del mundo”, advierte Franzese.

Luca Franzese revela que le tuvo que dar respiración boca a boca a su hermana, quien luego dio positivo al coronavirus, por lo que es un hecho que ahora él también padece del mal.

“Yo me puse en una cuarentena forzada, hoy podría estar yendo a todos lados y difundir el virus si estoy contagiado. A nadie le importó. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona con factores de riesgo, y a nadie le importó nada. Estamos arruinados, Italia nos abandonó", agregó.

Luca Franzese detalló que en su casa también están aislados sus padres ancianos, así como otra hermana suya, el esposo de esta y sus dos hijos.

Se conoció que el gobierno de Italia intervino y ya se dispuso una funeraria para la hermana de Luca Franzese, quien murió a los 47 años.

